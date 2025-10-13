Trump diz que pretende ser um parceiro no esforço de reconstruir Gaza

Em discurso no Parlamento israelense nesta segunda-feira, 13, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que pretende ser um parceiro no esforço de reconstruir Gaza, e enfatizou que o enclave será imediatamente desmilitarizado e o Hamas, desarmado.

De acordo com Trump, os EUA dispõem das melhoras armas do mundo "e demos muitas delas a Israel".