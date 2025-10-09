Trump diz que planeja viajar para o Oriente Médio no domingo

"Planejamos partir no domingo, e estou ansioso por isso", disse Trump sobre viagem ao Oriente Médio. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (9) que planeja partir para o Oriente Médio no domingo (12), após negociações bem-sucedidas sobre a primeira fase do plano de paz para Gaza, que inclui um cessar-fogo e a libertação de reféns.

— Os reféns voltarão na segunda ou terça-feira. Provavelmente estarei lá. Espero estar lá. Planejamos partir no domingo, e estou ansioso por isso — disse o presidente a repórteres no Salão Oval.

Israel afirmou que todas as partes assinaram a versão final da primeira fase do acordo com o Hamas para um cessar-fogo em Gaza e a libertação dos reféns israelenses após dois anos de guerra.

Este acordo entre Israel e Hamas foi elaborado a partir de um plano de 20 pontos apresentado pelo presidente americano, e prevê a libertação dos reféns israelenses vivos em troca da soltura de cerca de 2 mil presos palestinos.

Israel espera Trump

Mais cedo, também nesta quinta, a presidência de Israel afirmou que espera a visita de Trump a Jerusalém no domingo. O governo informou que o cessar-fogo começará nas 24 horas seguintes a sua aprovação pelo gabinete de segurança do governo israelense, uma frágil coalizão liderada pelo partido Likud de Netanyahu, mas dependente de outros partidos de extrema direita.

O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, um aliado crucial do partido Sionismo Religioso, já antecipou que não vai apoiar o acordo. O pacto visa pôr fim a dois anos de guerra em Gaza, que deixou 1.219 mortos, a maioria civis, segundo um balanço da AFP a partir de dados oficiais.

Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que deixou pelo menos 67.183 mortos em Gaza, também civis em sua maioria, segundo dados do ministério da saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

A porta-voz do governo israelense declarou que o preso palestino Marwan Barghuti, um proeminente membro do Fatah, facção palestina rival do Hamas, não fará parte da troca.

Bombardeios continuam

Após o anúncio, a Defesa Civil de Gaza informou que os bombardeios israelenses continuaram no território. Para que o intercâmbio se concretize, o exército israelense anunciou que prepara a retirada de suas tropas na Faixa de Gaza, cujo território controla em aproximadamente 75%.

Trump anunciou em sua plataforma Truth Social que "Todos os reféns serão libertados em breve e Israel retirará suas tropas para uma linha acordada, como os primeiros passos para uma paz forte, duradoura e eterna".