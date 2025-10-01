Trump diz que pedirá a Xi que China compre soja dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (1º) que planeja pressionar o líder chinês, Xi Jinping, para comprar soja americana quando se reunirem, já que os agricultores sofrem o impacto da guerra comercial entre os dois países.

"Os agricultores de soja do nosso país estão sendo prejudicados porque a China, apenas por razões de 'negociação', não está comprando", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.

"Vou me encontrar com o presidente Xi, da China, em quatro semanas, e a soja será um tema importante de discussão", acrescentou.

Trump disse no mês passado que se reuniria com Xi à margem de uma cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), na Coreia do Sul, no final de outubro. Também afirmou que viajaria à China no próximo ano.

Washington e Pequim protagonizam uma guerra de tarifas desde o início deste ano que os levou a imporem um ao outro sobretaxas escalonadas sobre suas respectivas exportações.

Embora ambas as partes tenham concordado em reduzir as tensões, a trégua é precária, com ameaças constantes.

Trump se mostra especialmente crítico com seu antecessor, o democrata Joe Biden, por não fazer cumprir um acordo comercial anterior com Pequim, negociado por ele, que obrigava Pequim a comprar determinadas quantidades de produtos agropecuários americanos.

O presidente republicano também reiterou nesta quarta-feira que estuda usar parte das receitas das tarifas americanas para ajudar os agricultores.