Trump diz que os Estados Unidos estão em guerra contra os cartéis de drogas, segundo jornal

Decisão permitiria a Trump reivindicar "poderes extraordinários de guerra". KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Donald Trump anunciou ao Congresso dos Estados Unidos que o país está em um "conflito armado" contra os cartéis de drogas, segundo um documento confidencial que o jornal The New York Times teve acesso nesta quinta-feira (2).

O documento foi encaminhado para diferentes comissões internas do Congresso norte-americano. Além de "declarar guerra" aos grupos de tráfico de drogas, Trump ainda os classificou como "organizações terroristas" e deu detalhes sobre os ataques militares contra embarcações no Mar do Caribe em setembro.

As ofensivas foram justificadas como legítima defesa, com o argumento de que os barcos transportavam drogas para grupos que o governo norte-americano classificou como terroristas. A novidade, no entanto, é de que o governo afirma que o ataque militar é resultado de um conflito ativo e não apenas legítima defesa.

Conforme especialistas jurídicos ouvidos pelo New York Times, a decisão permitiria a Trump reivindicar "poderes extraordinários de guerra" – definidos por acordos internacionais. Com isso, os Estados Unidos poderiam realizar ações militares e matar "inimigos" legalmente, mesmo que eles não representem riscos iminentes.

"Com base nos efeitos cumulativos desses atos hostis contra os cidadãos e interesses dos Estados Unidos e de nações estrangeiras amigas, o presidente determinou que os Estados Unidos estão em um conflito armado não internacional com essas organizações terroristas designadas", diz trecho do documento, segundo o Times.