Trump diz que ordenou Departamento de Guerra dos EUA a retomar testes de armas nucleares "imediatamente"

A medida surge após o presidente russo ter declarado que Moscou testou com sucesso um drone submarino com capacidade e propulsão nuclear, desafiando os alertas de Washington

