Trump diz que ordenou Departamento de Guerra dos EUA a retomar testes de armas nucleares "imediatamente"

Declaração foi dada nesta quarta-feira (29), em um post na Truth Social. SAUL LOEB / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que instruiu o Departamento de Guerra a retomar os testes com as armas nucleares norte-americanas "imediatamente". A declaração foi feita nesta quarta-feira (29), em um post na Truth Social.

O republicano citou a Rússia e a China, afirmando que os países estão em segundo e em terceiro lugar, respectivamente, em relação ao poder bélico — atrás dos Estados Unidos que "possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país", segundo Trump.

"Os Estados Unidos possuem mais armas nucleares do que qualquer outro país. Isso foi alcançado, incluindo uma completa modernização e renovação do arsenal existente, durante meu primeiro mandato", escreveu.

A medida surge após o presidente russo Vladimir Putin ter declarado, nesta quarta-feira, que Moscou testou com sucesso um drone submarino com capacidade e propulsão nuclear, desafiando os alertas de Washington.