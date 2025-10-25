Trump diz que não vai perder tempo com Putin sem perspectiva de acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje, 25, que para marcar uma nova reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, precisa ter em vista um acordo entre russos e ucranianos. Ao responder à pergunta de um jornalista sobre o precisa acontecer para remarcar uma reunião com Putin que foi cancelada, Trump afirmou: "Eu vou precisar saber que vamos fechar um acordo".

"Eu não vou perder meu tempo. Sempre tive um ótimo relacionamento com Vladimir Putin, mas isso tem sido muito decepcionante", declarou Trump a jornalistas que o acompanham em voo para Kuala Lumpur, na Malásia, onde o mandatário vai participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) neste domingo, 26. Ele fez os comentários logo após uma escala para reabastecimento no Catar, onde se encontrou com o emir catariano, Tamim Bin Hamad Bin Khalifa Al-Thani.