Trump diz que não planeja ataques dos Estados Unidos à Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , disse, nesta sexta-feira (31), que não está planejando ataques à Venezuela , que teme que a mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe tenha como objetivo derrubar o governo de Nicolás Maduro.

A declaração de Trump contraria o que informou o jornal Miami Herald , da Flórida. Segundo o colunista Rodrigo Lopes, de Zero Hora , a publicação divulgou nesta manhã que o presidente teria tomado a decisão de atacar a Venezuela. Os bombardeios poderiam ocorrer, ainda conforme a publicação, a qualquer momento.

Há vários dias, os Estados Unidos têm acumulado capacidades militares no Caribe, inclusive com o deslocamento do maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford, para a região. Também um destróier, USS Gravely, deixou Trinidad e Tobago, a pouco mais de 10 quilômetros do litoral venezuelano, nas últimas horas. Não se sabe sua localização. Os Estados Unidos realizaram 15 ataques a embarcações no Caribe e no Pacífico como parte de suas operações antidrogas, com um balanço de pelo menos 62 mortes, sem apresentar provas sobre o vínculo dessas pessoas com o narcotráfico. Voos de aeronaves militares americanas têm sido recorrentes próximo à costa do país.