Trump diz que 'não gosta' de embaixador australiano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou desdém pelo embaixador da Austrália, o político de esquerda Kevin Rudd, nesta segunda-feira (20), durante uma reunião com primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na Casa Branca.

Trump e seus principais assessores receberam Albanese para um almoço de trabalho e, antes disso, fizeram declarações aos jornalistas.

Quando questionado sobre como ele se sentia em relação aos comentários anteriores de Rudd, o magnata republicano respondeu: "Não sei nada sobre ele."

Albanese permaneceu em silêncio, enquanto o mandatário americano comentou: "Se ele disse algo ruim, então talvez gostaria de se desculpar". Em seguida, dirigiu-se ao premiê: "Onde ele está? Ainda trabalha para você?"

O primeiro-ministro sorriu desconfortavelmente antes de apontar para Rudd, que estava sentado do outro lado da mesa. O político logo explicou: "Isso foi antes de eu assumir este cargo, senhor presidente".

Político trabalhista, Rudd fez duras críticas a Trump após o término de seu primeiro mandato (2017-2021). Afirmando que o republicano era o "presidente mais destrutivo da história" e "um traidor do Ocidente", alguém que "arrasta os Estados Unidos e a democracia pela lama".

O mandatário interrompeu as explicações do embaixador: "Eu também não gosto de você. E provavelmente nunca vou gostar."

Os funcionários reunidos de ambos os países aliados riram antes que outro jornalista rapidamente fizesse uma nova pergunta.

Rudd, um ex-primeiro-ministro que fala mandarim, foi designado embaixador durante a presidência de Joe Biden, com a esperança de que sua experiência na China lhe conferisse influência em Washington.

No ano passado, durante a campanha presidencial, Trump classificou Rudd como "desagradável" e disse que ele não duraria muito como embaixador, em uma entrevista ao político britânico de extrema direita Nigel Farage.