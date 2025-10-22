Trump diz que líder chinês Xi Jinping poderia ter 'grande influência' sobre Putin

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que seu colega chinês, Xi Jinping, poderia ter "grande influência" sobre o líder russo Vladimir Putin, em relação aos esforços para pôr fim à guerra na Ucrânia.

"Acho que ele pode ter uma grande influência sobre Putin... Vejam, é um homem respeitado. É um líder muito forte, um país muito grande. Sim, acho que pode ter grande influência. E certamente falaremos sobre Rússia, Ucrânia", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca.

Os comentários de Trump chegam dias antes de um encontro programado entre ele e seu colega chinês na Coreia do Sul, às margens da cúpula anual do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla em inglês).

Trump contava com a química pessoal para se entender com Putin em busca de um acordo de paz na Ucrânia, mas acabou frustrado repetidas vezes pelo líder russo.

O presidente dos Estados Unidos expressou sua irritação com Putin nesta quarta-feira, ao dizer aos jornalistas: "Cada vez que falo com Vladimir, tenho boas conversas, mas, depois, elas não vão a lugar nenhum."

Trump tinha um encontro previsto com Putin na Hungria dentro de algumas semanas, mas o adiou na terça-feira com o argumento de que não queria ter uma "reunião desperdiçada".

O dirigente americano tenta pôr fim à invasão em larga escala de mais de três anos e meio da Rússia ao país vizinho mediante conversas com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e com Putin. No entanto, há poucos avanços concretos em direção a um acordo de paz.