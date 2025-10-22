Trump diz que interrompeu todo o financiamento à Colômbia e chama presidente do país de "meliante"

Trump acusa Petro (D) de fomentar o tráfico de drogas na Colômbia. MANDEL NGAN,JOAQUIN SARMIENTO / AFP

O presidente norte-americano Donald Trump classificou, nesta quarta-feira (22), seu par colombiano Gustavo Petro de "meliante" e afirmou que Washington interrompeu todo o financiamento à Colômbia.

— É um meliante e um cara mau. (...) A partir de hoje, interrompemos todos os pagamentos à Colômbia — disse Trump aos jornalistas no Salão Oval ao ser perguntado sobre Petro.

No domingo (19), Trump adiantou em uma mensagem na rede Truth Social que cancelaria toda a ajuda à Colômbia, que por décadas foi o maior aliado militar dos Estados Unidos contra o tráfico de drogas na América Latina.

Melhor que se cuide, porque tomaremos ações muito sérias contra" ele e seu país", advertiu Trump. Ele ainda acrescentou que Petro "levou seu país para uma armadilha mortal".

Ao tomar conhecimento do insulto feito por Trump, Petro disse que vai se "defender judicialmente".

"Líder do tráfico de drogas"

Após ser chamado de "líder do tráfico de drogas" por Donald Trump no fim de semana, Gustavo Petro, presidente da Colômbia, convocou o embaixador do país nos Estados Unidos para esclarecimentos na segunda-feira (20).

LEIA TAMBÉM MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli

"O presidente colombiano Gustavo Petro é um líder do tráfico de drogas que incentiva fortemente a produção em massa de drogas, em campos grandes e pequenos, por toda a Colômbia. Tornou-se, de longe, o maior negócio da Colômbia, e Petro não faz nada para impedi-lo", escreveu Trump na rede social.

Ataque a embarcação

No domingo, os Estados Unidos anunciaram que efetuaram um ataque contra um barco que navegava em águas internacionais na última sexta-feira (17).