Trump diz que Índia prometeu deixar de comprar petróleo russo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (15) que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lhe prometeu que Nova Délhi deixaria de comprar petróleo russo.

Modi "me garantiu que não haveria petróleo comprado da Rússia", disse o republicano.

"Vocês sabem, não é possível fazer isso imediatamente. É um processo, mas o processo vai acabar em breve", disse Trump no Salão Oval a jornalistas.

A Índia não confirmou imediatamente a versão de Trump. Anteriormente, Modi defendeu a compra de petróleo da Rússia, um parceiro histórico da Índia, apesar da invasão russa da Ucrânia.

Washington defende a imposição de tarifas aos países compradores de petróleo russo e já havia elevado os encargos para a maioria das exportações indianas para 50%.