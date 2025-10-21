Trump diz que Hamas terá "fim rápido, furioso e brutal" se descumprir acordo de cessar-fogo

Republicano subiu o tom contra o grupo palestino novamente. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Após um final de semana tenso na Faixa de Gaza, nesta terça-feira (21), Donald Trump utilizou as redes sociais para ameaçar o grupo terrorista Hamas. O presidente dos Estados Unidos afirmou que conta com apoio de países do Oriente Médio para "entrar com força pesada" em Gaza caso o grupo palestino não cumpra o acordo de cessar-fogo com Israel.

Apesar da mensagem em tom de ameaça publicada na Truth Social, Trump diz que "ainda há esperança" de que o Hamas "faça o que é certo". O republicano afirma ter dito para Israel que "ainda não" é o momento dos dois países invadirem a Faixa de Gaza.

Na segunda-feira (20), em entrevista na Casa Branca, o presidente norte-americano já havia ameaçado "erradicar" o Hamas da Faixa de Gaza. As declarações fazem referência a bombardeios recentes na região, promovidos por Israel em resposta ao disparo de mísseis do grupo terrorista contra o exército israelense durante operações para desfazer a infraestrutura terrorista na área de Rafah, no sul de Gaza.

Apesar de acenar que ainda há esperança, Trump também deixou um recado ao Hamas:

"Se não o fizerem (o que é certo), o fim do Hamas será RÁPIDO, FURIOSO E BRUTAL!", escreveu.

Agradecimento à Indonésia

Na mesma publicação, Trump também demonstrou gratidão ao auxílio prestado pela Indonésia aos Estados Unidos e demais países do Oriente Médio nas negociações de paz.

"Gostaria de agradecer ao grande e poderoso país da Indonésia e ao seu maravilhoso líder (Prabowo Subianto) por toda a ajuda que demonstraram e deram ao Oriente Médio e aos EUA", escreveu.

Segundo Trump, as nações do Oriente Médio estão mobilizadas para acabar com a guerra.

"O amor e o espírito pelo Oriente Médio não se viam assim há mil anos! É uma coisa linda de se ver!", disse.

