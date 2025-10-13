Mundo

Após assinar acordo de paz
Notícia

Trump diz que Hamas precisa ser desmilitarizado: "Não queremos financiar nada que tenha a ver com derramamento de sangue, ódio e terror"

Presidente norte-americano se reuniu com líderes mundiais no Egito, a fim de discutir os próximos passos da trégua

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS