Trump diz que Hamas precisa ser desmilitarizado: "Não queremos financiar nada que tenha a ver com derramamento de sangue, ódio e terror"

Presidente norte-americano viajou até o Egito nesta segunda-feira, após passagem por Israel. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Após assinar o acordo para estabelecer cessar-fogo na Faixa de Gaza e declarar o fim da guerra entre Israel e Hamas, Donald Trump afirmou nesta segunda-feira (13) que o grupo palestino precisa ser desmilitarizado. Ele se reuniu com líderes mundiais no Egito, a fim de discutir os próximos passos da trégua.

Ao se referir sobre a reconstrução da Faixa de Gaza, Trump argumenta que os 20 países que integram a chamada cúpula da paz não querem financiar "derramamento de sangue e ódio". Por isso, defende que o Hamas entregue suas armas.

— Todos concordamos que o apoio a Gaza deve ser feito para elevar o próprio povo, mas não queremos financiar nada que tenha a ver com derramamento de sangue, ódio e terror. Por essa mesma razão, também concordamos que a reconstrução de Gaza exige que ela seja desmilitarizada — declarou.

Além dos Estados Unidos, outros três países também assinaram o documento que assegura garantias a Israel e Hamas de que o acordo será cumprido: Egito, Catar e Turquia.