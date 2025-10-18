Trump diz que submarino destruído pelos EUA transportava fentanil e outras drogas

Embarcação foi atingida na última quinta-feira. Truth Social / Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou neste sábado (18), que o submarino que o país afundou na última quinta-feira (16) transportava drogas e navegava em direção à costa norte-americana.

"A Inteligência dos Estados Unidos confirmou que este navio estava carregado principalmente com fentanil e outras drogas ilegais. Havia quatro conhecidos narcoterroristas a bordo da embarcação", disse Trump, em post na sua rede Truth Social.

Dois dos tripulantes foram mortos, de acordo com o republicano, e os dois sobreviventes serão devolvidos a seus países de origem, Equador e Colômbia, onde serão julgados e detidos.

Segundo Trump, nenhum integrante das forças militares americanas foi ferido na ofensiva, que integra uma operação aérea e naval dos EUA no Mar do Caribe contra a Venezuela, mirando suspeitos de tráfico de drogas.