Trump diz que conversa com Putin foi "muito produtiva" e de "grandes progressos"; líderes devem se reunir em Budapeste

Presidentes de Rússia e Estados Unidos conversaram no início da tarde desta quinta-feira; principal tema da conversa foi o conflito com a Ucrânia

Estadão Conteúdo

Thais Porsch

