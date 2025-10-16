Trump diz que conversa com Putin foi "muito produtiva" e de "grandes progressos"; líderes devem se reunir em Budapeste

Putin e Trump se encontraram presencialmente em agosto. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, disse que a conversa que teve nesta quinta-feira (16), por telefone, com Vladimir Putin, presidente da Rússia, foi "muito produtiva". O republicano norte-americano também afirmou que "grandes progressos foram feitos".

Na rede social Truth Social, Trump afirmou que ele e Putin se encontrarão em Budapeste, na Hungria, "para ver se podemos trazer um fim a esta guerra 'inglória'", em referência ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Ambos também concordam que haverá uma reunião de conselheiros de alto nível na próxima semana, que serão lideradas, na parte norte-americana, pelo secretário de Estado, Marco Rubio.

"Também passamos muito tempo falando sobre o comércio entre a Rússia e os EUA quando a guerra com a Ucrânia terminar", acrescentou o republicano.

Segundo Trump, Putin o parabenizou durante a ligação pela paz no Oriente Médio. "Eu realmente acredito que o sucesso no Oriente Médio ajudará em nossa negociação para alcançar o fim da guerra com a Rússia/Ucrânia", pontuou a postagem.

O presidente norte-americano se encontrará com seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelenski nesta sexta-feira (17), na Casa Branca.

Veja a publicação de Trump