Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

O presidente Donald Trump declarou nesta quinta-feira (9) que os Estados Unidos e seus aliados da Otan estão "intensificando a pressão" para pôr fim à guerra na Ucrânia, depois que suas tentativas de aproximação com o presidente russo, Vladimir Putin, não resultaram em um cessar-fogo.

"Sim, estamos intensificando a pressão", declarou Trump à imprensa no Salão Oval durante uma reunião com seu homólogo finlandês, Alexander Stubb.

"Estamos intensificando a pressão juntos. Todos nós estamos intensificando a pressão. A Otan tem sido excelente", acrescentou.

Nesta semana, Trump anunciou um acordo de paz entre Israel e o Hamas em Gaza, mas afirmou que a guerra provocada pela invasão da Rússia na Ucrânia tem sido muito mais difícil de resolver.

Em agosto, Trump e Putin se reuniram no Alasca, mas não chegaram a um acordo. Desde então, os ataques da Rússia na Ucrânia se intensificaram.

A Rússia disse na quarta-feira que o impulso para alcançar um acordo de paz na Ucrânia se dissipou após a reunião com Trump.

O presidente da Finlândia disse confiar que Trump conseguirá um acordo na Ucrânia depois do de Gaza.

"Acredito que este será o próximo grande acordo", afirmou Stubb aos repórteres.