Trump diz que aumentará a pressão para acabar com guerra na Ucrânia

Trump tenta costurar acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump declarou, nesta quinta-feira (9), que os Estados Unidos e seus aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) estão “intensificando a pressão” para pôr fim à guerra na Ucrânia. A declaração surge após as tentativas de aproximação com o presidente russo, Vladimir Putin, não resultarem em um cessar-fogo.

— Sim, estamos intensificando a pressão — declarou Trump à imprensa no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, durante uma reunião com o presidente finlandês, Alexander Stubb.

— Estamos intensificando a pressão juntos. Todos nós estamos intensificando a pressão. A Otan tem sido excelente — acrescentou.