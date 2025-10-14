Trump diz que ajuda financeira à Argentina está vinculada a quem vencer as eleições legislativas

Trump e Milei estão reunidos em Washington ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (14) que a ajuda financeira para a Argentina depende do resultado das eleições legislativas de 26 de outubro, que determinarão se seu homólogo visitante, Javier Milei, conseguirá aprovar reformas econômicas difíceis.

— Seus números nas pesquisas estão bastante bons, mas acho que ficarão ainda melhores depois disso — disse Trump ao receber o ultraliberal Milei na Casa Branca, dias depois de sua administração anunciar uma ajuda de 20 bilhões de dólares (R$ 110 bilhões) por meio de troca de moedas e da compra de pesos no mercado.

— Nossas decisões estão sujeitas a quem vencer as eleições, porque se um socialista vencer, a sensação é muito diferente quanto a fazer o investimento — explicou Trump antes de um almoço de trabalho com Milei e sua equipe.

