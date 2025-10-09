Trump diz que acordo entre Israel e o Hamas levará paz ao Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o acordo entre Israel e o Hamas vai além da Faixa de Gaza e representa um passo em direção à "paz no Oriente Médio". Anunciado na quarta-feira, 8, o pacto prevê um cessar-fogo no território e a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos.

Em entrevista à Fox News, Trump disse que os reféns em poder do Hamas serão libertados a partir da segunda-feira, 13. O presidente americano afirmou ainda que Gaza será "um lugar pacífico e muito mais seguro" e que os Estados Unidos garantirão a segurança e a prosperidade do território. "Outros países da área ajudarão na reconstrução porque têm uma riqueza tremenda."

Trump relatou ainda ter conversado na noite de quarta com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. "Eu disse: 'Israel não pode lutar contra o mundo, Bibi - eles não podem lutar contra o mundo'. E ele entende isso muito bem", afirmou. Fonte: Associated Press*.