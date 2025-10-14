Trump deve receber Zelensky na Casa Branca na próxima sexta-feira

Zelensky e Trump conversaram com a imprensa na Casa Branca em agosto. MANDEL NGAN / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que deve receber o líder ucraniano, Volodimir Zelensky, na Casa Branca, na próxima sexta-feira (17).

O republicano respondeu de maneira positiva sobre o eventual encontro com Zelensky a jornalistas. Mais cedo, o ucraniano disse que viajaria aos EUA nesta semana para conversar sobre o potencial fornecimento de armas de longo alcance pelo país.

A discussão sobre viagem acontece um dia após Trump alertar a Rússia de que pode enviar mísseis Tomahawk de longo alcance para Kiev se Moscou não encerrar a guerra em breve.

Os mísseis permitiriam à Ucrânia atacar mais profundamente o território russo.

— Os principais tópicos serão defesa aérea e nossas capacidades de longo alcance, para manter a pressão sobre a Rússia — disse Zelensky.

Moscou expressou "extrema preocupação" com o potencial fornecimento de mísseis de cruzeiro Tomahawk pelos EUA à Ucrânia.