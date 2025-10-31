Trump declara Nigéria 'país de preocupação especial' e cita ameaça ao cristianismo no país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 31, que está tornando a Nigéria um "país de preocupação especial", em razão do que chamou de ameaça existencial ao cristianismo no país africano. "Milhares de cristãos estão sendo mortos. Islâmicos radicais são responsáveis por esse massacre em massa", escreveu, sem apresentar provas.

Em publicação na Truth Social, Trump disse ter solicitado aos congressistas americanos Riley Moore e Tom Cole que "examinem imediatamente essa questão e apresentem um relatório". Segundo ele, "quando cristãos, ou qualquer grupo semelhante, são massacrados como está acontecendo na Nigéria, algo precisa ser feito".