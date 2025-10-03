Trump dá ultimato ao Hamas para aceite de acordo de paz em Gaza ou viverá um "inferno total"

Acordo foi firmado entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu na segunda-feira. KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um ultimato ao grupo terrorista Hamas nesta sexta-feira (3) para que aceite seu acordo de paz em Gaza até 19h (horário de Brasília) de domingo (5), sob pena de enfrentar um "inferno total".

O Hamas tem até "domingo à noite, às 18h (horário de Washington, D.C.)", publicou Trump em sua plataforma Truth Social. "Se este ACORDO FINAL não for alcançado, um INFERNO TOTAL, como ninguém jamais viu, se desencadeará sobre o Hamas", disse ele.

Trump pediu aos "palestinos inocentes" que evacuem uma área não especificada, antecipando um possível ataque às forças remanescentes do Hamas.

A maioria dos combatentes do Hamas "está cercada e militarmente encurralada, aguardando apenas minha ordem para que suas vidas sejam rapidamente destruídas. Quanto aos demais, sabemos onde estão e quem são, e serão procurados e assassinados", disse ele.

A proposta de paz de Trump, após quase dois anos de ataques israelenses devastadores em Gaza, foi endossada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, mas até agora não foi aceita pelo Hamas.

O plano inclui, entre outras coisas, um cessar-fogo, a libertação dos reféns mantidos pelo grupo palestino em até 72 horas, o desarmamento do Hamas e a retirada gradual de Israel de Gaza.

A guerra eclodiu em 7 de outubro de 2023, com o ataque sem precedentes do Hamas ao sul de Israel, resultando na morte de 1.219 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.