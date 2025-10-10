Trump critica China por se tornar 'muito hostil' e diz não ter mais motivos para se encontrar com Xi

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (10) que não considera mais necessário manter uma reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping, e criticou duramente Pequim pelas suas práticas comerciais "muito hostis" e ameaçou aumentar as tarifas contra a potência asiática.

"Coisas muito estranhas estão acontecendo na China! Está ficando muito hostil", declarou Trump em uma extensa publicação em sua rede Truth Social, na qual criticou duramente a exportação de terras raras, essenciais para a fabricação de componentes tecnológicos.

"Eu tinha planejado me reunir com o presidente Xi em duas semanas, na Apec, na Coreia do Sul, mas agora parece que não há motivos para isso", acrescentou na publicação, que redigiu enquanto se dirigia a um check-up médico em um hospital militar perto de Washington.

Trump afirmou que a China enviou cartas a países de todo o mundo detalhando os controles à exportação de "todos e cada um dos elementos de produção relacionados com as terras raras".

"De maneira alguma se deve permitir que a China mantenha o mundo 'cativo', mas esse parece ter sido o seu plano há bastante tempo", escreveu Trump.

As terras raras são fundamentais para a fabricação de todo tipo de produtos, desde smartfones e veículos elétricos até hardware militar e componentes de energias renováveis.

A China domina a produção e o processamento destes materiais.

"Uma das políticas que estamos avaliando neste momento é um aumento substancial das tarifas sobre os produtos chineses que entram nos Estados Unidos", declarou Trump, acrescentando que estava considerando "muitas outras medidas".

Ele classificou a abordagem da China como uma estratégia para construir posições de monopólio sobre ímãs e outros elementos, descrevendo-a como "uma ação bastante sinistra e hostil, no mínimo".

Trump acrescentou que não havia falado com Xi sobre o assunto.