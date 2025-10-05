Trump crê em acordo para libertar reféns em Gaza em alguns dias: "É um ótimo negócio"

Presidente falou a jornalistas sobre plano de paz no Oriente Médio. KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

O presidente americano, Donald Trump, disse, neste domingo (5), que as negociações para a implementação de uma trégua em Gaza vão durar dias. As conversas entre negociadores israelenses e representantes do Hamas acontecem na cidade do Cairo, no Egito, após o grupo terrorista ter aprovado o plano de paz proposto pelo s Estados Unidos.

— É um ótimo negócio para Israel, é um ótimo negócio para o mundo árabe inteiro, o mundo muçulmano, e o mundo. Então, nós estamos muito contentes com isso — disse Trump a jornalistas na Casa Branca.

Cessar-fogo

Em uma troca de mensagens com um repórter da emissora CNN, o presidente respondeu afirmativamente quando perguntado se o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estava disposto a pôr fim à campanha militar em Gaza. Netanyahu expressou a esperança de que os reféns retidos em Gaza possam ser libertados em questão de dias.

O chefe da política externa dos EUA, Marco Rubio, advertiu que Israel deve pôr fim aos bombardeios na Faixa de Gaza para a libertação dos reféns.

— Acredito que tanto os israelenses quanto todo o mundo reconhecem que não se pode libertar os reféns em meio aos ataques, e por isso terão que parar — declarou Rubio à emissora CBS News — Não pode haver uma guerra em meio a tudo isto.

Acordo de paz

O impulso diplomático ocorre após a resposta positiva do grupo palestino ao plano de Trump para pôr fim aos combates e permitir a libertação dos reféns mantidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinos mantidos em prisões israelenses.

Rubio, que apareceu em vários programas dominicais para falar sobre a situação em Gaza, disse à NBC que havia "desafios logísticos" a abordar para abrir a via para a libertação dos reféns.

O secretário de Estado americano também previu que os objetivos de longo prazo serão "ainda mais difíceis" de alcançar, em termos de como o território devastado pela guerra será governado e como vai se dar o desarmamento do Hamas.

— Não se pode estabelecer uma estrutura de governo em Gaza que não seja o Hamas em três dias. Ou seja, levará tempo — afirmou à NBC.

Trump disse à CNN que esperava "em breve" ter clareza sobre se o grupo palestino estava comprometido com a paz.

Ele acrescentou que se o Hamas se negasse a ceder o poder, enfrentaria a "extinção total".