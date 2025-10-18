Trump considera ideia de túnel entre Alasca e Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou, nesta sexta-feira (17), interesse em um túnel submarino que conecte o estado do Alasca com a Rússia, um projeto apresentado um dia antes por um alto funcionário russo ao bilionário Elon Musk.

"Um túnel da Rússia ao Alasca. Isto é [...] interessante", disse Trump, quando os repórteres na Casa Branca lhe perguntaram sobre a ideia durante a reunião com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Trump disse que tinha acabado de tomar conhecimento do possível projeto transfronteiriço e perguntou a Zelensky: "O que você acha disso, senhor presidente? O que lhe parece essa ideia?"

O dirigente ucraniano, responsável por combater uma invasão russa em larga escala durante mais de três anos, respondeu: "Não estou contente com isso", o que provocou uma risada de seu anfitrião.

O enviado de economia internacional do presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, mencionou essa ideia na quinta-feira na plataforma X, que pertence a Musk.

Ele afirmou que os planos de uma "ponte de paz" entre a Rússia e o Alasca remontam à era da Guerra Fria, e publicou um gráfico que mostrava uma rota proposta para um túnel sob o Mar de Bering.

"Com a tecnologia moderna da @boringcompany isso pode se transformar em um túnel Putin-Trump", uma conexão de 112 km entre a Rússia e as Américas por menos de 8 bilhões de dólares (R$ 43,5 bilhões), publicou Dmitriev.

The Boring Company é mais uma das empresas de Musk, o homem mais rico do mundo e proprietário de Tesla e SpaceX, que busca revolucionar o transporte urbano através da construção de túneis.