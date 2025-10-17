Trump confirma encontro com Xi Jinping na Coreia do Sul

Trump e Xi se encontraram apenas no primeiro mandato do norte-americano, em 2019, durante encontro do G20. Brendan Smialowski / AFP

Donald Trump confirmou que se reunirá com Xi Jinping, presidente da China, durante cúpula na Coreia do Sul no fim deste mês. Ele falou sobre o encontro nesta sexta-feira (17), durante entrevista à Fox News.

"Vamos nos reunir em algumas semanas na Coreia do Sul com o presidente Xi", declarou ao programa Sunday Morning Futures.

O encontro será durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que será realizada de 31 de outubro a 1º de novembro.

— Temos uma reunião separada — disse Trump, que deverá chegar à Coreia do Sul em 29 de outubro para uma visita de dois dias.

Na semana passada, Trump ameaçou cancelar a reunião com Xi e aumentar as tarifas sobre os produtos chineses em 100% após Pequim impor novos controles às exportações de terras raras. O presidente norte-americano classificou as medidas da China como “extremamente agressivas”.

Os mercados despencaram devido às novas tensões entre as maiores economias do mundo e Trump posteriormente adotou um tom mais conciliador. “Os Estados Unidos querem ajudar a China, não prejudicá-la”, disse ele em sua rede Truth Social.