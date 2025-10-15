Trump cogita ataques em terra contra cartéis da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (15) que considera atacar em terra cartéis da Venezuela, após uma série de golpes mortíferos em alto-mar contra supostas lanchas do narcotráfico.

"Certamente estamos pensando agora na terra, porque já temos bem sob controle o mar", declarou Trump no Salão Oval, em resposta a uma pergunta da imprensa sobre a possibilidade de realizar ataques em terra.

No entanto, Trump evitou confirmar uma reportagem do New York Times segundo a qual o mandatário teria autorizado secretamente a CIA a cumprir missões encobertas na Venezuela contra o governo de Nicolás Maduro.

Questionado sobre se autorizou a CIA a "remover" Maduro, Trump respondeu: "É ridículo me fazer essa pergunta. Na verdade, não é uma pergunta ridícula, mas não seria ridículo se eu a respondesse?".

O presidente havia anunciado na terça-feira um novo ataque contra uma suposta lancha com drogas procedente da Venezuela, no qual teriam morrido seis "narcoterroristas".

Até o momento, pelo menos 27 pessoas morreram nesses ataques em alto-mar.

Especialistas questionam a legalidade desse tipo de operação, que utiliza força letal em águas internacionais contra suspeitos que não foram detidos nem interrogados.

O governo republicano também enfrenta oposição dos democratas no Legislativo, que exigem explicações sobre os ataques.

Segundo o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, alguns dos mortos nos ataques americanos no Mar do Caribe eram de nacionalidade colombiana.