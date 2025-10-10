Trump anuncia tarifas adicionais de 100% contra a China

Presidente norte-americano anunciou sobretaxas nesta sexta. Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10) tarifas adicionais de 100% à China. As taxas passam a valer a partir de 1º de novembro.

A decisão ocorre após Pequim ter imposto restrições "extraordinariamente agressivas", segundo Trump, à exportação de minerais de terras raras.

"Acabamos de saber que a China assumiu uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao Comércio, enviando uma carta extremamente hostil ao mundo, afirmando que, a partir de 1º de novembro de 2025, imporia Controles de Exportação em larga escala a praticamente todos os produtos que fabrica, inclusive alguns que nem sequer fabrica", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social.

No texto do anúncio, Trump completa que "isso afeta TODOS os países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles anos atrás".

O republicano acrescenta que a decisão da China é inédita no Comércio Internacional.

"Com base no fato de a China ter assumido essa posição sem precedentes, e falando apenas pelos EUA, e não por outras nações que foram ameaçadas de forma semelhante, a partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de quaisquer ações ou mudanças futuras tomadas pela China), os Estados Unidos da América imporão uma Tarifa de 100% à China, além de qualquer tarifa que estejam pagando atualmente. Também em 1º de novembro, imporemos Controles de Exportação a todo e qualquer software crítico", disse Trump no Truth Social.

Conflito comercial

Mais cedo nesta sexta, Trump disse que não considerava mais necessário realizar uma reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping. A declaração deixou os operadores de Wall Street preocupados diante da perspectiva de uma nova escalada do conflito comercial entre Washington e Pequim.

Na semana passada, Trump enfatizou a importância de se reunir com Xi na Cúpula de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, o que seria seu primeiro encontro desde o retorno do republicano à Casa Branca em janeiro.

Trump e Xi se encontraram apenas no primeiro mandato do norte-americano, em 2019, durante encontro do G20. Brendan Smialowski / AFP

O magnata norte-americano afirmou que a China enviou cartas a países ao redor do mundo detalhando os controles de exportação de "todo e qualquer elemento de produção relacionado às terras raras".