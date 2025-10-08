Trump anuncia que Israel e Hamas assinaram a primeira fase do Plano de Paz para Gaza

O presidente americano, Donald Trump, anunciou há pouco, em publicação na Truth Social, que Israel e Hamas assinaram a primeira fase para o Plano de Paz em Gaza. Segundo ele, diante as assinaturas, todos os reféns serão libertados em breve, e as tropas israelenses serão retiradas como os primeiros passos em direção a uma "paz forte, duradoura e eterna" na região.