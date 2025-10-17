Trump anuncia que ataque a "submarino de transporte de drogas" no Caribe resultou em prisões

Presidente norte-americano confirmou a informação durante reunião com líder ucraniano Volodymyr Zelensky. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Os Estados Unidos realizaram mais um ataque a uma embarcação no Caribe suspeita de transportar drogas no Caribe. A ofensiva aconteceu nesta sexta-feira (17) e resultou na detenção de sobreviventes.

Não foi confirmado quantas pessoas foram mortas ou quantas sobreviveram.

Porta-vozes do Pentágono não responderam a questionamentos sobre o tema. Trump, falando na Casa Branca nesta sexta-feira, reconheceu a operação, mas não ofereceu detalhes além de dizer que as forças americanas atacaram um "submarino" que estava "carregado" com drogas.

— Atacamos um submarino de transporte de drogas construído especificamente para o transporte de grandes quantidades — disse Trump ao receber o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky na Casa Branca.

O Secretário de Estado, Marco Rubio, não contestou a existência de sobreviventes, mas afirmou repetidamente que os detalhes seriam divulgados em breve.

Autoridades familiarizadas com o assunto disseram que os suspeitos foram alvejados enquanto estavam em um semissubmersível, uma embarcação que se move pela água parcialmente submersa, mas não consegue mergulhar completamente como um submarino.

Esses "narcosubmarinos", como às vezes são chamados, operam na região há anos, mas raramente são usados, sugerindo que os traficantes de drogas podem estar migrando para meios mais secretos na tentativa de driblar os crescentes esforços de vigilância dos EUA.

O ataque elevou o número de mortos na ação militar do governo Trump contra embarcações na região para pelo menos 28.