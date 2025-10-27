Trump ameaça Rússia após Putin testar novo míssil: "Sabem que temos submarino nuclear"

Putin e Trump se reuniram em agosto no Alasca. ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou a Rússia nesta segunda-feira (27) após Vladimir Putin revelar que o país testou um novo míssil nuclear em 21 de outubro. Em declaração a bordo do Air Force One, ele fez referência ao alcance da nova arma.

— Eles sabem que temos um submarino nuclear, o maior do mundo, bem próximo à costa deles, portanto, não é necessário percorrer 8 mil milhas (12,8 mil quilômetros) — declarou a jornalistas, segundo o g1.

No domingo (26), Putin anunciou que o míssil Burevestnik realizou uma viagem de 14 mil quilômetros durante 15 horas. A nova arma nuclear seria capaz de fugir de qualquer sistema de defesa, conforme o governo russo. Com a distância atingida, poderia ser direcionado para qualquer área dos Estados Unidos.

Trump tenta negociar o fim da guerra na Ucrânia com Putin, mas ainda não alcançou um acordo e tem pressionado a Rússia. Ele também citou o assunto ao falar sobre o míssil.