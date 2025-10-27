Mundo

Longo alcance
Notícia

Trump ameaça Rússia após Putin testar novo míssil: "Sabem que temos submarino nuclear"

Kremlin confirmou testes com o Burevestnik, arma com alcance de cruzeiro e que poderia chegar a qualquer área dos EUA

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS