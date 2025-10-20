Mundo

Disputa comercial

Trump ameaça impor tarifa de 155% à China caso acordo comercial não seja alcançado, mas diz que "ama" relação com Xi Jinping

Norte-americano acusa Pequim de manipular o mercado com controles de exportação de terras raras. Presidentes têm reunião marcada para na próxima semana, na Coreia do Sul.

Estadão Conteúdo

Laís Adriana

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS