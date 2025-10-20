Trump ameaça impor tarifa de 155% à China caso acordo comercial não seja alcançado, mas diz que "ama" relação com Xi Jinping

Trump e Xi se encontraram apenas no primeiro mandato do norte-americano, em 2019, durante encontro do G20. Brendan Smialowski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (20) que poderá impor tarifas de até 155% à China. O republicano argumenta que a medida será adotada caso os países não cheguem a um acordo comercial até 1º de novembro.

Apesar da ameaça, Trump sinalizou que seu objetivo é estabelecer um acordo com Xi Jinping.

— Mas espero conseguir um entendimento com o presidente Xi Jinping e chegar a um acordo bom para ambos os lados — afirmou a repórteres no Salão Oval da Casa Branca.

Trump elogiou o comportamento chinês em negociações comerciais nos últimos meses, além de afirmar que as autoridades foram "muito respeitosas".

— E a China não está mais tomando vantagem dos Estados Unidos porque estão pagando as tarifas elevadas — disse o republicano.

Encontro e negociação

O norte-americano repetiu que se encontrará com o presidente chinês, Xi Jinping, na Coreia do Sul, no fim de outubro, para discutir as relações comerciais.

Trump ainda reiterou que não quer prejudicar Pequim e que pretende ser "bom" com a China para que eles prosperem, expressando confiança de que os chineses aceitarão negociar a questão dos minérios de terras raras.

— Mas veremos o que acontecerá. Eles nos ameaçaram com terras raras e rebatemos com tarifas, mas podemos ameaçá-los com muitas outras coisas, como venda de aviões — observou.

O presidente dos EUA também ressaltou que possui "boas relações" com os chineses e negou que Pequim esteja "ameaçando muito" os norte-americanos no momento.