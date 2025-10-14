Trump ameaça encerrar negócios dos EUA com a China

Presidente norte-americano criticou país asiático em sua rede social. CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, nesta terça-feira (14), encerrar os negócios do país com a China. A medida seria para transações envolvendo óleo de cozinha e "outros elementos de comércio".

De acordo com o republicano, a ação é uma resposta à suspensão da compra de soja norte-americana por parte do país asiático. A decisão oriental, no entanto, já foi uma retaliação ao aumento de tarifas impostas pelo EUA em maio.

"Acredito que a China propositalmente não comprar nossa soja, causando dificuldades aos nossos produtores, é um ato economicamente hostil", afirmou o republicano em publicação no Truth Social.

No texto, o presidente norte-americano vai além. "Estamos considerando encerrar negócios com a China relacionados a óleo de cozinha e outros elementos do comércio, como retaliação. Por exemplo, podemos facilmente produzir óleo de cozinha nós mesmos, sem precisar comprá-lo da China".

Crescimento das tensões

A ameaça de Trump é mais um capítulo no aumento dos conflitos comerciais entre as duas grandes potências econômicas. Na última sexta-feira (10), o republicano já havia dito que não via razões para encontrar o presidente chinês, Xi Jinping, em reunião agendada para a Coreia do Sul.

No mesmo dia, o norte-americano anunciou tarifas de 100% sobre os produtos chineses a partir de 1º de novembro. A decisão aconteceu após Pequim ter imposto restrições "extraordinariamente agressivas", segundo Trump, à exportação de minerais de terras raras.