Trump alerta Putin sobre testes de mísseis nucleares: EUA têm submarino na costa deles

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou os testes de mísseis nucleares da Rússia e afirmou que o presidente russo, Vladimir Putin, não deveria afirmar que continuará realizando testes e fortalecendo sua infraestrutura militar. "Eles sabem que temos um submarino nuclear, o melhor do mundo, bem na costa marítima deles. Ele não precisa percorrer 8 mil milhas cerca de 12,9 mil quilômetros", disse o norte-americano, em comentários a repórteres a bordo do Air Force One nesta segunda-feira, 27.

E acrescentou: "Eles não estão brincando conosco, e nós não estamos brincando com eles."

Trump criticou ainda o prolongamento da guerra na Ucrânia, afirmando que o conflito deveria ter sido encerrado há muito tempo. "A guerra que deveria ter levado uma semana está agora em seu quarto ano. Isso é o que você deveria fazer ao invés de testar mísseis", disse.

Ao ser questionado, o republicano evitou responder diretamente se os EUA podem aplicar mais sanções contra a Rússia, mas não negou a possibilidade. "Vocês descobrirão", disse.

Trump também defendeu a necessidade de tornar a indústria de construção naval dos EUA novamente a "maior do mundo", como, segundo ele, era durante a Segunda Guerra Mundial.