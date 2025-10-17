Trump afirma que Putin quer encerrar guerra com Ucrânia, Zelensky discorda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (17) que seu colega russo, Vladimir Putin, quer encerrar a guerra com a Ucrânia, mas o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, acredita que o líder russo "não está pronto" para a paz.

Em uma reunião na Casa Branca, realizada um dia depois de Trump retomar o contato por telefone com Putin, o republicano sugeriu que seria prematuro entregar mísseis Tomahawk de longo alcance à Ucrânia e afirmou que esperava garantir a paz com a Rússia primeiro.

"Com sorte, eles não vão precisar deles. Com sorte, poderemos acabar com a guerra sem pensar nos Tomahawks", disse Trump a jornalistas enquanto estava sentado em frente a Zelensky na Sala do Gabinete da Casa Branca.

Zelensky quer convencer o presidente americano a entregar à Ucrânia esses mísseis, capazes de atingir alvos dentro do território russo.

Trump anunciou na quinta-feira que se reunirá com Putin em Budapeste, em uma nova tentativa de pôr fim ao conflito iniciado com a invasão russa da Ucrânia em 2022.