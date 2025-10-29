Trump afirma que não pode concorrer a um terceiro mandato: "É uma pena"

Presidente afirmou em março que haveriam meios para um terceiro mandato. @realDonaldTrump / Truth Social Reprodução

Questionado sobre os seus planos para as eleições de 2028 nos Estados Unidos, Donald Trump afirmou nesta quarta-feira (29) que a constituição norte-americana não permite que ele concorra a um terceiro mandato.

— Se você ler, está bem claro, não tenho permissão para concorrer, é uma pena — disse Trump a bordo do Air Force One, a caminho da Coreia do Sul.

Em março, o republicano chegou a afirmar que "haveriam métodos" para que ele pudesse concorrer a um terceiro mandato, sem esclarecer quais seriam.

A 22ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos proíbe que uma pessoa ocupe a cadeira presidencial por três vezes, mesmo que não sejam consecutivas. Trump já presidiu o país entre 2017 e 2021, antes de retornar à Casa Branca neste ano.