Trump afirma que Hamas será 'erradicado' se violar acordo de trégua

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (20) que está dando ao Hamas "uma pequena chance" de cumprir o acordo de trégua com Israel na Faixa de Gaza, e alertou que o grupo islamita palestino será "erradicado" caso não o faça.

"Combinamos com o Hamas que eles serão muito bons, que vão se comportar. Caso isso não aconteça, vamos erradicá-los", declarou Trump, na Casa Branca.

Trump enviou dois representantes -- Steve Witkoff e Jared Kushner -- para se reunirem com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, depois que a violência deste fim de semana ameaçou o cessar-fogo que o presidente americano negociou há quase duas semanas.

Por sua vez, o negociador-chefe do Hamas, Khalil al Hayya, disse ao canal egípcio Al Qahera News que o grupo seguia comprometido com o acordo de cessar-fogo.

"Está sendo extremamente difícil recuperar os corpos, mas somos sérios e estamos trabalhando arduamente para extrai-los", disse ele na manhã desta terça-feira (data local em Gaza).

"O acordo de Gaza será mantido, porque queremos que assim seja e nossa vontade de cumpri-lo é forte", acrescentou.

Trump insistiu, no entanto, em que as forças americanas não participariam de uma eventual represália contra o Hamas.

Há dezenas de países que concordaram em se unir a uma força internacional de estabilização para a Faixa de Gaza que "ficariam encantados em intervir".

"Além disso, Israel interviria em dois minutos, se eu pedisse", ressaltou Trump. "Mas, por enquanto, não pedimos. Vamos dar a eles uma pequena chance, e, com sorte, haverá um pouco menos de violência."

"Eles se tornaram bastante revoltosos e fizeram coisas que não deveriam ter feito. Se continuarem fazendo, vamos resolver isso", acrescentou o republicano.

Trump apontou que o Hamas ficou muito enfraquecido depois que o Irã, seu principal aliado, sofreu ataques severos dos Estados Unidos e de Israel, em meados deste ano.

"Eles já não têm o apoio de praticamente ninguém. Eles têm de ser bons, caso contrário, serão erradicados", enfatizou.