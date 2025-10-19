Trump acusa presidente da Colômbia de incentivar produção de drogas e corta subsídios

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a Colômbia não receberá mais subsídios americanos. Em publicação na Truth Social neste domingo, 19, ele justificou a medida dizendo que o presidente colombiano, Gustavo Petro, "é um líder de drogas ilegais que incentiva fortemente a produção maciça de drogas".

"Isso se tornou, de longe, o maior negócio na Colômbia, e Petro não faz nada para detê-lo", escreveu na postagem o presidente americano. Segundo Trump, o objetivo da produção de drogas colombiana é a venda de quantidades massivas de produto nos EUA, "causando morte, destruição e caos".

O chefe da Casa Branca ainda disse que Petro é "um líder mal avaliado e muito impopular". "É melhor fechar esses campos de morte imediatamente ou os EUA os fecharão por ele, e não será feito de forma agradável", enfatizou.

Ontem, 18, Petro acusou os EUA de violarem a soberania colombiana e de matar um pescador durante operações militares americanas contra o narcotráfico no Mar do Caribe.