Trump acusa líderes democratas de não defenderem agentes do ICE

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e o governador de Illinois, JB Pritzker, deveriam "estar na cadeira por não proteger os agentes do ICE!", o Serviço de Imigração e Controle Alfandegário americano. A declaração foi publicada na Truth Social.

O episódio marca a intensificação do embate entre o republicano e os dois líderes democratas. Trump não especificou quais leis Johnson ou Pritzker teriam supostamente violado.

"Esta não é a primeira vez que Trump tenta prender injustamente um homem negro", respondeu Johnson nas redes sociais. "Eu não vou a lugar nenhum." Pritzker também reagiu: "Não vou recuar. Trump agora pede a prisão de representantes eleitos que limitam seu poder. O que mais falta para chegarmos ao autoritarismo pleno?"

A porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, criticou Pritzker e Johnson: "Esses líderes fracassados ficaram de braços cruzados enquanto americanos inocentes continuam sendo vítimas de crimes violentos."

Agentes do ICE vêm realizando operações em Chicago que geraram protestos e levaram o governo Trump a federalizar a Guarda Nacional em Illinois, medida contestada por democratas locais. Autoridades estaduais afirmam que Trump exagera a gravidade da criminalidade, em queda nas grandes cidades, e que a intervenção apenas agravará a tensão. Illinois e Chicago acionaram a Justiça para barrar o envio de tropas.

Trump, que já entrou em atrito com outros estados democratas por mobilizações semelhantes, defendeu a medida dizendo que "Chicago não pode ser uma grande cidade se há assassinatos e muitos problemas". A Guarda Nacional, porém, não tem poder de prisão, apenas de detenção temporária de ameaças à segurança.