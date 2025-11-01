Trinidad e Tobago coloca Exército em 'alerta geral' frente a crise EUA-Venezuela

Trinidad e Tobago colocou nesta sexta-feira (31) seu Exército em "alerta geral" e convocou as tropas a retornarem aos quartéis, segundo mensagem divulgada pelas forças de segurança, à qual a AFP teve acesso.

A medida foi aplicada em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe contra o narcotráfico, que a Venezuela considera uma "ameaça" para uma "mudança de regime".

"Alerta máximo: com efeito imediato, as Forças de Defesa de Trinidad e Tobago (TTDF) estão em NÍVEL DE ALERTA UM. Todos os membros devem se apresentar em suas respectivas bases", diz a mensagem enviada pelas Forças Armadas aos oficiais. "Recomenda-se fortemente a todos que façam os arranjos necessários com suas famílias e os preparativos pessoais necessários para o confinamento."

No mês passado, os Estados Unidos lançaram uma campanha de ataques a embarcações supostamente dedicadas ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico Oriental, que já deixou mais de 60 mortos. A mobilização americana ocorreu pouco depois de Washington acusar o presidente venezuelano de chefiar cartéis de drogas.

Maduro nega as acusações e afirma que os Estados Unidos buscam uma mudança de governo para se apropriar das riquezas da Venezuela.

Washington enviou um navio de guerra para exercícios conjuntos a Trinidad e Tobago, onde ele permaneceu entre o último domingo e ontem, uma ação que a Venezuela chamou de "provocação militar" para gerar uma guerra.