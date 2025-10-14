Três policiais morrem em explosão durante operação de despejo na Itália

Três policiais morreram e 12 ficaram feridos nesta terça-feira (14) na explosão de uma casa durante uma operação de despejo no norte da Itália, informaram os bombeiros e as autoridades locais.

O incidente aconteceu em uma fazenda de Castel d'Azzano, ao sul de Verona, e teria sido provocado pelos três ocupantes do local, três irmãos agricultores e pecuaristas de quase 60 anos que enfrentam dificuldades econômicas.

Em uma tentativa anterior de despejo, eles já haviam ameaçado explodir a casa, segundo a agência italiana de notícias Ansa.

"Ao entrar na casa, nos deparamos com um ato de loucura absoluta: atearam fogo a um botijão de gás e a explosão atingiu diretamente nossos agentes", declarou à Ansa o comandante da polícia da província de Verona, Claudio Papagno.

"Era um edifício abandonado há vários meses, cujos ocupantes estavam entrincheirados", explicou.

Papagno disse que as forças de segurança tentavam reunir as evidências no local da explosão, mas destacou que sua hipótese aponta para "um ato intencional".

Os bombeiros informaram que os corpos dos três policiais foram recuperados dos escombros após a explosão da residência, que provocou o desabamento do imóvel.

Doze policiais ficaram feridos e sete bombeiros foram hospitalizados.

Os ocupantes do imóvel, dois homens e sua irmã, foram detidos, informou no Facebook o presidente de Vêneto, Luca Zaia.

"Segundo as primeiras investigações, parece que a fazenda era objeto de uma ordem de despejo devido às dívidas contraídas pelos três proprietários", acrescentou.

O ministro da Defesa, Guido Crosetto, destacou em um comunicado sua "imensa dor pela trágica morte" dos três policiais e expressou condolências e apoio incondicional às vítimas.