Tornado de 'intensidade rara' atinge norte de Paris deixando um morto e 9 feridos

Ao menos uma pessoa morreu e nove ficaram feridas após a passagem de um tornado de "intensidade rara" pela cidade de Ermont, um subúrbio a 16 quilômetros do centro de Paris. Segundo o Le Figaro, foi o primeiro tornado mortal na França em 17 anos.

Os ventos arrancaram telhados, estilhaçaram janelas e cortaram a energia de mais de 1.700 residências, de acordo com as autoridades regionais de Val-d'Oise.

Em um vídeo verificado pela Storyful, três enormes guindastes de construção desabam violentamente um após o outro enquanto rajadas em espiral preenchem o ar com destroços.

O promotor local Guirec Le Bras disse à agência AFP que um trabalhador da construção civil de 23 anos foi morto no local. As autoridades abriram uma investigação criminal com a possibilidade de uma acusação de homicídio involuntário e visitaram o local para investigar possíveis violações dos códigos de trabalho.

A agência meteorológica da França registra várias dezenas de tornados anualmente, mas diz que são principalmente de "baixa intensidade".

A força motriz por trás do tempo extremo desta segunda-feira (20) foi uma forte área de baixa pressão na atmosfera superior que estava se deslocando pela Grã-Bretanha. No norte da França, incluindo Paris, o sistema trouxe ventos relativamente quentes e úmidos do sudoeste, criando condições propícias para tornados.