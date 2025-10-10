Terremoto de magnitude 7,4 atinge as Filipinas

Um terremoto de magnitude preliminar 7,4 atingiu na manhã desta sexta-feira, 10, uma província no sul das Filipinas, no sudeste da Ásia, e matou pelo menos duas pessoas. De acordo com o instituto, o terremoto teve epicentro no mar, a cerca de 62 quilômetros a sudeste da cidade de Manay, na província de Davao Oriental. O abalo foi causado pelo movimento de uma falha em uma profundidade rasa de 10 quilômetros.

Pelo menos duas pessoas morreram após ficarem presas em casas danificadas em Davao Oriental, disse o governador provincial Nelson Dayanghirang Sr. ao canal de notícias ABS-CBN, acrescentando que cerca de 250 pacientes foram retirados de um hospital danificado e seriam temporariamente alojados em tendas.

Por conta do tremor, houve a possibilidade de a região ser atingida por um tsunami de grandes proporções, de acordo com o Instituto Filipino de Vulcanologia e Sismologia que suspendeu o alerta horas depois. O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico, em Honolulu, afirmou que ondas perigosas poderiam ocorrer em um raio de até 300 quilômetros do epicentro. De acordo com o órgão, marés até três metros acima do nível normal podem atingir partes da costa filipina próximas ao local do terremoto, enquanto ondas menores podem alcançar a Indonésia e Palau.

Na semana passada o país sofreu com um terremoto de magnitude de 6,9 pontos, que provocou a morte de, ao menos, 74 pessoas e deixando de centenas de feridos e milhares de desabrigados. O epicentro foi registrado a cerca de 19 quilômetros a nordeste de Bogo, cidade costeira da província de Cebu, e foi desencadeado por um movimento em uma falha geológica submarina, a uma profundidade relativamente rasa de 5 quilômetros. Foi um dos mais fortes teremotos a atingir a região central em mais de uma década e ocorreu enquanto muitas pessoas ainda dormiam.

As Filipinas ainda estão se recuperando do terremoto de 30 de setembro, com magnitude de 6,9, que deixou pelo menos 74 mortos e desalojou milhares de pessoas na província central de Cebu, principalmente na cidade de Bogo e cidades vizinhas. O arquipélago também é atingido por cerca de 20 tufões e tempestades por ano, tornando a resposta a desastres uma tarefa importante do governo e de grupos de voluntários.