Terremoto de magnitude 6,1 no oeste de Turquia, informam autoridades

Um terremoto de magnitude 6,1 ocorreu nesta segunda-feira (27) no oeste da Turquia, informou a agência turca de gestão de desastres (Afad).

O sismo, registrado às 22h48 locais (16h48 de Brasília) na localidade de Sindirgi, sacudiu várias cidades do oeste do país, incluindo Istambul e Esmirna, indicou a agência, que até o momento não relatou vítimas.

"Devido ao sismo, que também foi sentido nas províncias próximas, a Afad e todas as equipes de nossas instituições envolvidas começaram a trabalhar de imediato", informou o ministro turco do Interior, Ali Yerlikaya.

A agência privada turca DHA divulgou imagens de pelo menos um prédio destruído e outros danos em Sindirgi.

Em outro sismo da mesma magnitude, ocorrido em agosto em Sindirgi, uma pessoa morreu e 29 ficaram feridas.

A Turquia é atravessada por várias falhas geológicas, causadoras de muitas catástrofes.

O sudeste do país sofreu um violento terremoto em fevereiro de 2023, que causou pelo menos 53 mil mortos e devastou Antakya, a antiga Antioquia.