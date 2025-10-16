Mauro Vieira diz que reunião com Rubio teve "clima excelente" e que reiterou necessidade de reversão das tarifas

Rubio e Vieira conversaram pessoalmente na Casa Branca. Itamaraty / Divulgação

O ministro brasileiro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que o encontro com o secretário de Estado do governo norte-americano, Marco Rubio, nesta quinta-feira (16), teve "clima excelente". Os dois se reuniram por cerca de uma hora, na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos, em Washington.

Na pauta, um dos principais assuntos foi a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros exportados ao país. De acordo com Vieira, a reunião representa "um princípio auspicioso" das negociações "para normalizar e abrir novos caminhos para as negociações bilaterais".

— Reiterei a posição brasileira transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias — completou Vieira.

Neste período, o governo dos Estados Unidos também sancionou autoridades brasileiras com a Lei Magnitsky e outras punições, como revogação de visto.

Segundo interlocutores, a reunião foi dividida em duas partes, com duração total de aproximadamente uma hora. Por volta das 18h20min (horário de Brasília), o chanceler brasileiro falou rapidamente à imprensa:

— O encontro foi muito produtivo, num clima excelente de descontração, troca de ideias, de posições, de uma forma muito clara e muito objetiva, e com muita disposição de trabalhar em conjunto para traçar uma agenda bilateral de encontros para tratar de temas específicos de comércio.

Apesar de a coletiva com jornalistas não prever perguntas, no final da declaração, ao responder uma repórter sobre o possível encontro de Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Malásia em novembro, Vieira respondeu:

— Não sabemos, vai depender se coincidirem as datas. Até pode ser, mas isso vai ser estudado.

Segundo o chanceler, as equipes estão trabalhando na organização de uma agenda bilateral para que o encontro ocorra em breve:

— Há um interesse de ambas as partes — disse ele sobre a possível reunião dos presidentes.

Quem participou do encontro

Em um primeiro momento, o encontro foi privado entre Vieira e Rubio e durou cerca de 20 minutos, segundo o próprio ministro brasileiro.

Na sequência, ocorreu um encontro ampliado. Do lado do Brasil, participaram os embaixadores Maurício Lyrio, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente, Philip Gough, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros, e Joel Sampaio, chefe da Assessoria Especial de Comunicação Social.

Do lado norte-americano, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, teria participado da segunda parte da conversa expandida. Essa reunião teria durado cerca de 50 minutos, conforme fontes do governo brasileiro.

O encontro entre Vieira e Rubio foi o primeiro entre eles desde que os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram conversa telefônica sobre a relação dos países.

Mauro Vieira está nos Estados Unidos desde o início desta semana. Na quarta (15), ele cumpriu agenda oficial de reuniões na embaixada brasileira, em Washington, capital do país.

Nota conjunta

Por volta das 20h, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota conjunta, assinada por Vieira e Rúbio.

O texto reafirma que as conversas foram positivas e que tanto o ministro brasileiro, quanto o secretário de Estado norte-americano vão trabalhar para a realização do encontro entre Lula e Trump.

Veja na íntegra:

"Declaração Conjunta do Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, do Secretário de Estado, Marco Rubio, e do Representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer