Tempestade sobre o Caribe se transformará em furacão, segundo agência americana

A tempestade tropical Melissa no Caribe se intensificará até se tornar um furacão neste sábado (25), informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, após fortes chuvas e um deslizamento de terra deixarem três mortos no Haiti.

Melissa está classificada como tempestade tropical, mas "espera-se que comece a se intensificar rapidamente", segundo a previsão do Centro Nacional de Furacões emitida às 05h00 (06h00 em Brasília).

A agência americana afirmou que prevê que a tempestade se transforme em furacão mais tarde no sábado "e em um furacão importante no domingo".

Espera-se que o centro da tempestade "se desloque perto ou sobre a Jamaica durante o fim de semana e no início da próxima semana", acrescentou.

Melissa, que se move lentamente, estava sobre o centro do mar do Caribe antes da manhã de sábado, com ventos máximos sustentados de cerca de 110 quilômetros por hora.

No Haiti, a agência de proteção civil indicou que duas pessoas morreram e outra ficou ferida na quinta-feira, quando a tempestade provocou um deslizamento de terra no oeste do país. No início da semana, outra pessoa morreu devido à queda de uma árvore em meio às chuvas torrenciais, segundo a agência.

O Centro Nacional de Furacões alertou para "inundações repentinas e deslizamentos de terra catastróficos e potencialmente mortais" em algumas áreas da Jamaica e do sul do Haiti e da República Dominicana.

Espera-se, ainda, que a tempestade traga chuvas fortes ao sudeste de Cuba.