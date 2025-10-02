Taylor Swift lança 'The Life of a Showgirl' e entra em nova era

"Ela não está apenas lançando um álbum, está orquestrando um fenômeno cultural": Taylor Swift lança seu 12º álbum na sexta-feira (3), com um material promocional que prova que a cantora country que se tornou uma estrela pop é tão talentosa na música quanto nos negócios.

O aguardado "The Life of a Showgirl" foi inspirado nas experiências de Swift durante sua turnê recorde "Eras", que coincidiu com o romance da cantora com seu agora noivo, o astro do futebol americano Travis Kelce, três vezes campeão do Super Bowl.

Das pistas que ela deixou durante sua última turnê em 2024 às projeções em cinemas no fim de semana para acompanhar o novo álbum, "o lançamento de 'The Life of a Showgirl' demonstra como Taylor Swift aperfeiçoou o marketing como uma arte narrativa", disse Robin Landa, professora especializada em publicidade e branding na Universidade Kean, à AFP.

O álbum "nasceu durante o período mais feliz, louco e intenso da minha vida. E essa emoção se reflete" em suas 12 músicas, disse a artista.

Sendo assim, depois de lançar o 11º álbum, de estilo mais sombrio ("The Tortured Poets Department" ou "TTPD"), no ano passado, parece que a artista retornou ao pop.

Swift, de 35 anos, prometeu sucessos dançantes e enérgicos como "22" e "Shake It Off", criados com a mesma dupla sueca de produção, Max Martin e Shellback (Karl Johan Schuster).

Seria pouco dizer que este novo álbum, que inclui um dueto com a estrela pop em ascensão Sabrina Carpenter, é muito aguardado. "The Life of a Showgirl" é o disco mais pré-salvo na plataforma de streaming Spotify, quebrando inclusive o recorde estabelecido no ano passado por "TTPD".

- "Assumindo o controle" -

Junto com o lançamento, cinemas em cerca de 50 países programaram exibições especiais de sexta a domingo. Um videoclipe e um making of serão apresentados, além de uma versão karaokê do álbum.

Segundo o site Deadline, o evento deve gerar entre 30 milhões e 50 milhões de dólares em receita nos Estados Unidos (de R$ 160 milhões a R$ 266 milhões).

Swift, que anunciou o álbum no podcast de Travis Kelce em meados de agosto, "está assumindo o controle de (...) todos os aspectos de sua música e sua apresentação ao público", algo "único" na história, observou Toby Koenigsberg, professor do Departamento de Música da Universidade do Oregon.

"Ela também entendeu a importância de suas comunidades de fãs interagirem na vida real, e não apenas nas redes sociais", comentou sobre o evento no cinema. A turnê "Eras" de Swift também gerou seu próprio evento nos cinemas.

Um elemento que praticamente conectou os "swifties" - apelido dado aos fãs da cantora - é a busca frenética por "easter eggs", pistas sobre seus projetos espalhadas em encartes de álbuns, videoclipes, shows e publicações nas redes sociais.

"Os easter eggs são uma das ferramentas mais brilhantes para interagir com os fãs na música hoje em dia", disse Landa. E eles "transformam seu público em uma equipe de promoção" na internet, acrescentou.

Então, Swift é uma artista da música ou empresária?

"As pessoas falam sobre sua notável perspicácia para os negócios, sua fama e outras coisas, e meio que ignoram a essência do que ela faz: seu talento como compositora", lamentou Koenigsberg. Desde seu álbum de estreia em 2006, "ela provou ser capaz de compor músicas consistentemente boas (...) de uma forma que quase ninguém mais consegue".