Taxa de desemprego da zona do euro se mantém estável em setembro

A taxa de desemprego na zona do euro manteve-se estável em setembro, em 6,3%, o mesmo valor do mês anterior, anunciou nesta quinta-feira (30) a agência europeia de estatísticas Eurostat.

Também não variou em relação ao ano anterior, disse o organismo.

Por outro lado, na União Europeia (UE), este índice aumentou ligeiramente para 6%, em comparação com 5,9% em agosto, próximo do seu mínimo histórico.

A Eurostat estima que 13,24 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE em setembro, das quais 11 milhões na zona do euro.

Na França, a taxa de desemprego registrou um ligeiro aumento em setembro para 7,6%, em comparação com 7,5% no mês anterior, segundo os dados harmonizados da agência.

Este nível continua sendo superior ao dos seus dois grandes vizinhos, Alemanha (3,9% em comparação com 3,7%) e Itália (6,1% em comparação com 6%).

Dentro do bloco europeu, as taxas mais baixas foram observadas na Eslovênia, com 3,1% (em comparação com 2,9% em agosto), e em Malta, com 3%, um ligeiro aumento em relação aos 2,9% do mês anterior.

As mais altas foram registradas em Espanha (10,5% em comparação com 10,3% em agosto), Finlândia (9,8% comparada com 9,7%) e Suécia (8,7%, sem alterações).