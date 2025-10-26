Suspeitos por roubo de joias no Louvre são presos em Paris

Museu só voltou a receber o público na última quarta-feira (22). Thibaud MORITZ / AFP

Dois homens foram presos por suspeita de terem participado do roubo de oito joias no Museu do Louvre, em Paris, exatamente uma semana após o crime. As informações são do g1.

O Ministério Público de Paris informou, na noite de sábado (25), que um dos suspeitos foi detido no aeroporto Charles-de-Gaulle, perto de Paris, quando se preparava para embarcar para o Exterior. O segundo foi preso pouco depois, também na região parisiense.

Os suspeitos têm cerca de 30 anos e já eram conhecidos da polícia, segundo a BFMTV, canal de notícias francês.

Relembre o roubo

Em roubo que chocou a França, criminosos invadiram no último domingo (19) o Museu do Louvre, em Paris, o mais visitado do mundo, e roubaram joias históricas da monarquia francesa. Os itens são avaliados em 88 milhões de euros (cerca de R$ 550 milhões, na cotação atual).

Segundo a polícia, os ladrões roubaram nove peças da Galeria de Apolo, que abriga a coleção real de pedras preciosas e diamantes da coroa. Uma das peças roubadas, a coroa da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III, foi encontrada danificada na rua.

Os criminosos usaram uma plataforma para subir pela fachada do Louvre, arrombaram uma janela, quebraram vitrines e fugiram com as peças. A ação durou cerca de quatro minutos.