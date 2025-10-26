Suspeita de corrupção x ajuda dos EUA: temas devem dominar eleições na Argentina neste domingo

Javier Milei está na metade do mandato. Luis ROBAYO / AFP

Os argentinos irão decidir neste domingo (26) mais do que metade da Câmara Federal e um terço do Senado. Segundo o presidente Javier Milei é o futuro do país está em jogo.

As eleições são um teste de força para o governo Milei, que se viu acuado por um escândalo de corrupção e em razão de suas medidas econômicas.

Nas últimas semanas, a crise cambial elevou o dólar ao patamar de 1,5 mil pesos. Diante disso, Milei se esforçou para conseguir um acordo com os Estados Unidos que garantisse ao menos alguma notícia positiva.

O governo americano concordou com uma troca de moedas no valor de US$ 20 milhões e mais compra de pesos pelo tesouro americano para acalmar os mercado.

Caminho pedregoso

Mesmo assim, o cenário parece ser complicado para os governistas. O escândalo de corrupção que denunciou uma suposta rede de subornos na Agência Nacional de Discapacidad (Andis) em setembro envolveu Karina Milei, irmã do presidente e secretária-geral da presidência

No dia 14, Milei esteve na Casa Branca para negociar o acordo com Trump. ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Segundo as denúncias, Karina receberia 3% de suborno sobre a compra de determinados produtos farmacêuticos para a rede pública. O número virou slogan para a oposição.

O resultado é que o governo chega ao dia da eleição em seu pior nível de avaliação. Segundo pesquisa do LatAm Pulse, realizada pela AtlasIntel para a Bloomberg News, a aprovação de Milei recuou pelo terceiro mês consecutivo para 39,9%. Já a desaprovação pulou para 55,7%. Em janeiro, a porcentagem de argentinos que o aprovavam era de 55%.

Além disso, no início de setembro, uma derrota eleitoral frustrou as expectativas do governo de uma eleição legislativa tranquila. Na eleição provincial de Buenos Aires, a mais populosa e influente do país, a coalizão oposicionista Fuerza Patria teve 47,28% dos votos. Já a chapa do partido La Libertad Avança (LLA) alcançou apenas 33,71%.

O resultado levou a uma escalada da crise econômica.

Economia claudicante

Para não perder a esperança, o governo se apoia nos bons números de inflação. Quando Milei chegou à Casa Rosada, a inflação era de 25,5%. Em setembro, o dado fechou em 2,1%. Os números são do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) argentino.

Esses resultados, contudo, foram obtidos às custas de um ajuste fiscal duro, que pela primeira vez em 11 anos permitiu que as contas fechassem no azul. O governo fez cortes na máquina pública, com redução de cargos e investimentos.

Argentinos vendem seus pertences em razão do agravamento da crise econômica no país. Luis ROBAYO / AFP

O economista e autor do livro Inflação! Por que a Argentina não consegue se livrar? Juan Manuel Telechea afirmou que os grandes perdedores foram os empregados do setor público.

— Empregados ligados ao ensino, e também os pesquisadores, setores específicos do emprego privado registrado como foi o caso da indústria pela forte queda do consumo, e a construção, que também foi extremamente afetada pela paralisação da obra pública — avaliou.

Importância desta eleição

A continuidade desse receituário libertário no governo depende de qual congresso que vai emergir das urnas neste domingo. Metade dos assentos na Câmara (127) e um terço do Senado (24) está em disputa.

Até o momento, a oposição peronista detém maioria nas duas casas. O partido de Milei possui cerca de 15% das cadeiras na Câmara e 11% no Senado.

Para conseguir tranquilidade na governança, porém, precisará compor com parte da "casta" que tanto critica. Seus principais parceiros são o PRO, do ex-presidente Mauricio Macri, e a União Cívica Radical (UCR). Cerca de 60% das cadeiras desses partidos estão em jogo.

Oposição

Como apontou o colunista de Zero Hora Rodrigo Lopes, a derrota de Sergio Massa para Milei em 2023, afetou o kirchnerismo. A prisão de sua principal liderança Cristina Kirchner agravou ainda mais a situação.

Ex-presidente Cristina Kirchner foi condenada por corrupção em junho deste ano. Alessia MACCIONI / AFP

Quem cumpre o papel de aglutinar essas forças oposicionistas, no momento, é o governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof. Durante o governo de Cristina, ele chegou a ser ex-ministro da Fazenda.

Outros nomes de destaque neste campo são Máximo Kirchner, deputado, filho da ex-presidente e líder da bancada do Unión por la Patria na Câmara, e o próprio Sergio Massa.

Vantagem governista

Apesar do cenário parecer desafiador para o La Libertad Avança, uma pesquisa da AtlasIntel divulgada na sexta-feira (24) indica uma tendência favorável para seu partido.

Os números apontavam que 41,1% dos entrevistados devem votar no partido governista. Já 37,2% indicaram voto na Fuerza Patria, a coalizão que reúne a oposição peronista. Em terceiro lugar aparece o bloco Provincias Unidas, com apenas 5,8%.