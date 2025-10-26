Mundo

Milei em xeque
Notícia

Suspeita de corrupção x ajuda dos EUA: temas devem dominar eleições na Argentina neste domingo

Irmã do presidente, e secretária-geral estaria envolvida em esquema de propina, dando munição para a oposição. Por outro lado, no começo da semana, governo do Estados Unidos anunciou um acordo de swap cambial de US$ 20 bilhões, garantindo o apoio de Trump

Zero Hora

